Ворожі бомбардувальники завдали два ворожі удари по Зміїному

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"На лінії зіткнення продовжується ведення бойових дій. Ворог, скований у можливостях маневру на суходолі, намагається тиснути з повітря", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Херсонщині

За добу, 2 липня, Росія відпрацювала 9 авіаційних ударів, із них на Херсонщині - 5 парами ударних гелікоптерів Ка-52 з намаганням повернути собі втрачене положення в районі звільненої Іванівки, 1 удар – в район Мирного.

Опівдні нашими підрозділами здійснено вогневу заборону проведення противником розвідки боєм в напрямку Іванівки. На двох бойових броньованих “Тиграх”, силами до взводу, рашистам довелось відступити в бік Ольгіного.

Острів Зміїний

"Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два бомбові удари по острову Зміїному", - пишуть у "Півдні".

Ситуація на Одещині

З винищувача Су-30 по Білгород-Дністровському району Одещини знову випущена ракета Х-31. Вона поцілила у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку. Значних руйнувань та загорань не виникло, загиблих та постраждалих немає.

Миколаївщина

Ворог активізував повітряну розвідку, але готовність зреагувати на безпілотник у наших підрозділів відточена бездоганно: 3 з 3 повітряних шпигунів заземлено вщент.

Втрати Росії

Українські авіатори завдали 5 ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п’ятьох осередках скупчення ворожої сили в районах П'ятихаток, Високопілля, Дудчан та Центрального.

Результати дорозвідуються, але вже відомо про знешкодження 29 рашистів, самохідної гаубиці "Мста-С", 2 самохідні крупнокаліберні гармати "Піон", ще 6 одиниць броньованої техніки.

Біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено 2 склади боєприпасів. А поблизу Іванівки, як бонус до звільнених територій, захоплено 4 трофейних бойові машини піхоти.

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