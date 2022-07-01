Рашисти двічі обстріляли Зміїний фосфорними бомбами, - Залужний

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Сьогодні, 1 липня, близько 18.00 загарбники двічі обстріляли острів Зміїний фосфорними бомбами

Сьогодні, 1 липня, близько 18.00 загарбники двічі обстріляли острів Зміїний фосфорними бомбами

"Керівництво збройних сил РФ не дотримується навіть власних заяв, які декларують "жест доброї волі ", - зауважив Валерій Залужний. - Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань ". Усім, хто говорить про домовленості з Росією, варто знати ці факти ".

Головнокомандувач Збройних Сил України також підкреслив, що єдине, в чому противник послідовний - незмінна "влучність" нанесення ударів".

4 червня рашисти обстріляли фосфорними бомбами Харківщину. 8 червня - Донеччину.

14 травня окупанти застосували фосфорні бомби на захисників Азовсталі. Водночас запалювальні снаряди 9М22С із термітними шарами. Температура горіння близько 2500 градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.

23 червня РФ під час обстрілу Юнаківської громади Сумської області використала фосфорні снаряди, заборонені під час ведення війни

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