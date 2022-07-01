Рашисти двічі обстріляли Зміїний фосфорними бомбами, - Залужний
Рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ
Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
Сьогодні, 1 липня, близько 18.00 загарбники двічі обстріляли острів Зміїний фосфорними бомбами
Сьогодні, 1 липня, близько 18.00 загарбники двічі обстріляли острів Зміїний фосфорними бомбами
"Керівництво збройних сил РФ не дотримується навіть власних заяв, які декларують "жест доброї волі ", - зауважив Валерій Залужний. - Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань ". Усім, хто говорить про домовленості з Росією, варто знати ці факти ".
Головнокомандувач Збройних Сил України також підкреслив, що єдине, в чому противник послідовний - незмінна "влучність" нанесення ударів".
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- 23 червня РФ під час обстрілу Юнаківської громади Сумської області використала фосфорні снаряди, заборонені під час ведення війни
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