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Рашисти двічі обстріляли Зміїний фосфорними бомбами, - Залужний

1 липня, 2022 п'ятниця
22:06
війна з Росією Острів Зміїний

Рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Сьогодні, 1 липня, близько 18.00 загарбники  двічі обстріляли острів Зміїний фосфорними бомбами

Сьогодні, 1 липня, близько 18.00 загарбники  двічі обстріляли острів Зміїний фосфорними бомбами

"Керівництво збройних сил РФ не дотримується навіть власних заяв, які декларують "жест доброї волі ", - зауважив Валерій Залужний. - Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань ". Усім, хто говорить про домовленості з Росією, варто знати ці факти ".

Головнокомандувач Збройних Сил України також підкреслив, що єдине, в чому противник послідовний - незмінна "влучність" нанесення ударів".

  • 4 червня рашисти обстріляли фосфорними бомбами Харківщину. 8 червня - Донеччину.
  • 14 травня окупанти застосували фосфорні бомби на захисників Азовсталі. Водночас запалювальні снаряди 9М22С із термітними шарами. Температура горіння близько 2500 градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.
  • 23 червня РФ під час обстрілу Юнаківської громади Сумської області використала фосфорні снаряди, заборонені під час ведення війни

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Україна
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