Окупанти на Донеччині застосували заборонені фосфорні боєприпаси, - речниця Донецької ОВА

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"По селищу Красногорівка Очеретинської громади було завдано удару фосфорними боєприпасами. У Вугледарі було обстріляно евакуаційний автомобіль. За попередньою інформацією одна людина загинула, одну поранено", - зауважила Ігнатченко.

Також речниця Донецької ОВА додала, що на Донеччині ситуація стабільно напружена. Останні дні ситуація загострилася. Ворог нарощує потужність обстрілів. Під масовані обстріли, авіаудари, ракетні удари, артилерійські системи залпового вогню потрапляють не лише населені пункти вздовж лінії зіткнення в прифронтовій зоні, вже потрапляють населені пункти, які знаходяться на відстані.

"Днями було атаковано Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку. У Бахмуті є загиблі та поранені люди. Вчора загинуло четверо людей, сьогодні є інформація про трьох загиблих. Серйозні обстріли Очеретинської громади та Очеретине, там констатували смерть двох цивільних жінок. Ситуація складна, гаряча й напружена, але українські військові залишаються на своїх позиціях та тримають кожен клаптик землі. Ворог не досягає стратегічної та тактичної мети", - підсумувала Ігнатченко.