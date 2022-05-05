На Донеччині росіяни обстріляли 12 населених пунктів за добу й пошкодили щонайменше 35 цивільних об'єктів

Про це йдеться у фейсбуці Нацполіції.



"За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів області. Руйнувань зазнали щонайменше 35 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа-інтернат, коксохімічний та хімічний заводи, об’єкти життєзабезпечення та залізниця", - зазначили в повідомленні.



Окупанти обстріляли Маріуполь, Авдіївка, Слов’янськ, Святогірськ, Мар’їнка, Краматорськ, Лиман, Часів Яр, Миколаївка, Іванівка, Нью-Йорк, Новий Труд. Вони відкривали вогонь з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", танків, важкої артилерії. Також росіяни застосували крилаті ракети та "Точку-У".



Правоохронці розпочали досудове розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



На Донеччині росіяни обстріляли Святогірську лавру й поранили сімох цивільних

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