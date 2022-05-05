На Донеччині росіяни обстріляли Святогірську лавру: поранено сімох цивільних
На Донеччині 4 травня окупанти завдали авіаудару по Святогірській лаврі, де перебували переселенці, унаслідок цього семеро цивільних отримали поранення
Про це в телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
"За даними слідства, 4 травня 2022 року збройні сили РФ нанесли авіаудар по м. Святогірськ Краматорського району. Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії", - ідеться в заяві.
Унаслідок обстрілу лаври пошкоджено гуртожиток. За попередньою інформацією, семеро цивільних зазнали поранення. Повну інформацію про постраждалих і пошкоджену інфраструктуру встановлюють.
Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). На місці події працюють слідчі й ДСНС.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.23
Купівля 31.23Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.85Продаж 33.73
- Актуальне
- Важливе