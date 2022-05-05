На Донеччині росіяни обстріляли Святогірську лавру: поранено сімох цивільних

Про це в телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.



"За даними слідства, 4 травня 2022 року збройні сили РФ нанесли авіаудар по м. Святогірськ Краматорського району. Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії", - ідеться в заяві.



Унаслідок обстрілу лаври пошкоджено гуртожиток. За попередньою інформацією, семеро цивільних зазнали поранення. Повну інформацію про постраждалих і пошкоджену інфраструктуру встановлюють.



Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). На місці події працюють слідчі й ДСНС.



3 травня на Луганщині окупанти відкрили вогонь по Михайлівці, унаслідок чого загинув священник.

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