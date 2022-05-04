Росіяни обстріляли Михайлівку на Луганщині - загинув священник

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай написав у телеграмі.



"Вчора орки відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного. Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці єромонах Парфеній", - повідомив він.



З кінця лютого на Луганщині росіяни пошкодили щонайменше 15 релігійних споруд. Також отримали поранення служителі церков.

4 квітня росіяни обстріляли храм на Луганщині та поранили двох священників.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb