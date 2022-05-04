Росіяни обстріляли Михайлівку на Луганщині - загинув священник
На Луганщині окупанти відкрили вогонь по Михайлівці, унаслідок чого загинув священник зі Свято-Іллінського чоловічого монастиря та храму святителя Феодосія Чернігівського єромонах Парфеній
Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай написав у телеграмі.
"Вчора орки відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного. Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці єромонах Парфеній", - повідомив він.
З кінця лютого на Луганщині росіяни пошкодили щонайменше 15 релігійних споруд. Також отримали поранення служителі церков.
- 4 квітня росіяни обстріляли храм на Луганщині та поранили двох священників.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.14
Купівля 31.14Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.75Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе