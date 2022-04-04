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Росіяни обстріляли храм на Луганщині та поранили двох священників

4 квітня, 2022 понедiлок
11:29
війна з Росією обстріляли храм

Внаслідок російського обстрілу храму ПЦУ в Рубіжному, Луганської області, було поранено двох священників

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у facebook.  

За його словами, снаряд влучив у церкву на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному.

"Орки обстріляли черговий храм та поранили двох священників. Рашистський снаряд потрапив у церкву на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному. Обстрілом  пробило покрівлю храму. Осколками поранено настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також знаходився на храмовій території", - написав Гайдай. 

Храм Луки Кримського у Рубіжному належить до Православної церкви України. 

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Луганська область
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