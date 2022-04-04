Росіяни обстріляли храм на Луганщині та поранили двох священників
Внаслідок російського обстрілу храму ПЦУ в Рубіжному, Луганської області, було поранено двох священників
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у facebook.
За його словами, снаряд влучив у церкву на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному.
"Орки обстріляли черговий храм та поранили двох священників. Рашистський снаряд потрапив у церкву на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному. Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколками поранено настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також знаходився на храмовій території", - написав Гайдай.
Храм Луки Кримського у Рубіжному належить до Православної церкви України.
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