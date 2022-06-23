Рашисти обстріляли село на Сумщині фосфорними снарядами: постраждала дитина
РФ під час обстрілу Юнаківської громади Сумської області використала фосфорні снаряди, заборонені під час ведення війни
Про це інформує в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Відео з одного із сіл Юнаківської громади, яку росіяни обстріляли з "градів". Снаряди з фосфором заборонені при веденні війни", - написав очільник області.
Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюватимуть, додав Живицький.
Стало відомо, що близько п'ятої вечора з території РФ російські окупанти обстріляли Юнаківську громаду. Постраждала дитина
"З "Градів", 30 прильотів. Використовували заборонену зброю - фосфорні снаряди. Постраждала дитину, госпіталізували до лікарні. Також пошкоджена господарська споруда", - написав Дмитро Живицький.Крім того, близько другої години дня ворог запустив зі своєї сторони безпілотник, який скинув вибухівку на території Краснопільської громади. Жертв та руйнувань немає. А після 20 години по Середино-Будській громаді рашисти відкрили мінометний вогонь. Близько 20 вибухів. Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється.
- 4 червня рашисти обстріляли фосфорними бомбами Харківщину. 8 червня - Донеччину.
- 14 травня окупанти застосували фосфорні бомби на захисників Азовсталі. Водночас запалювальні снаряди 9М22С із термітними шарами. Температура горіння близько 2500 градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.
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