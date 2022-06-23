Про це інформує в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Відео з одного із сіл Юнаківської громади, яку росіяни обстріляли з "градів". Снаряди з фосфором заборонені при веденні війни", - написав очільник області.

Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюватимуть, додав Живицький.

Стало відомо, що близько п'ятої вечора з території РФ російські окупанти обстріляли Юнаківську громаду. Постраждала дитина "З "Градів", 30 прильотів. Використовували заборонену зброю - фосфорні снаряди. Постраждала дитину, госпіталізували до лікарні. Також пошкоджена господарська споруда", - написав Дмитро Живицький. Крім того, близько другої години дня ворог запустив зі своєї сторони безпілотник, який скинув вибухівку на території Краснопільської громади. Жертв та руйнувань немає. А після 20 години по Середино-Будській громаді рашисти відкрили мінометний вогонь. Близько 20 вибухів. Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється. Крім того, близько другої години дня ворог запустив зі своєї сторони безпілотник, який скинув вибухівку на території Краснопільської громади. Жертв та руйнувань немає. А після 20 години по Середино-Будській громаді рашисти відкрили мінометний вогонь. Близько 20 вибухів. Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється.

4 червня рашисти обстріляли фосфорними бомбами Харківщину. 8 червня - Донеччину.

14 травня окупанти застосували фосфорні бомби на захисників Азовсталі. Водночас запалювальні снаряди 9М22С із термітними шарами. Температура горіння близько 2500 градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.

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