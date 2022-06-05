Про це повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

Станом на 6:00, 5 червня, Росія продовжує завдавати авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема у Києві.

На Волинському та Поліському напрямках зберігатися загроза ударів з Білорусі.

"До 11 червня продовжено терміни проведення перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил республіки Білорусь. У рамках зазначених заходів у Брестській області проведено контрольно-тактичне заняття з підрозділами однієї з бригад сил спеціальних операцій збройних сил республіки Білорусь. Відпрацьовані питання дій підрозділів у міських умовах, а також подолання водної перешкоди", - повідомляють у Генштабі.

На Сіверському напрямку артилерія ворога обстріляла об’єкти інфраструктури у районі Старикове та Катеринівка Сумської області, а також Кам’янська Слобода Чернігівська області. У Сумській та Чернігівській областях РФ провела повітряну розвідку БпЛА.

На Харківському напрямку агресор зосереджується на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування українських військ до кордону. Противник не припиняє обстрілювати позицій наших військ поблизу Харкова. Російські загарбники застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

На Слов’янському напрямку РФ завершила перегрупування військ, підрозділи ведуть наступ у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на наступі, або оточити наших захисників у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ та блокуванні основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку Росія веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста. Крім того, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.

На Бахмутському напрямку, перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки для доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють передній край оборони та тилові райони української армії, аби наші підрозділи не могли перегрупуватися.

На Південнобузькому напрямку, противник замінував узбережжя річки Інгулець.

Агресор розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії. Також намагався відновити втрачені позиції в напрямку Сухого Ставка й Лозового, утім зазнав втрат та відійшов. В акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено 3 танки, 4 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу "Орлан-10".

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил на Східному напрямку знищили ворожий літак, імовірно Су-34 та БпЛА типу "Форпост" на Південному напрямку. Засобами протиповітряної оборони Військово-Морських Сил було уражено чотири крилатих ракети "Калібр".

Загалом за попередню добу, підрозділи Сил оборони знищили дев’ять повітряних цілей противника.

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