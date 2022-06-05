English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Рашисти обстрілюють фосфорними бомбами Харківщину і контролюють східну частину Сєвєродонецька, - Генштаб ЗСУ

Рашисти обстрілюють фосфорними бомбами Харківщину і контролюють східну частину Сєвєродонецька, - Генштаб ЗСУ

5 червня, 2022 неділя
07:55
війна з Росією Так виглядає розрив фосфорного боєприпасу

В акваторії Чорного моря в готовності п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр". Зберігається загроза обстрілів по містах України. Східна частина Сєвєродонецька вже знаходиться під контролем російських окупантів. Ворог застосував фосфорні бомби Харківщині

Про це повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

Станом на 6:00, 5 червня, Росія продовжує завдавати авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема у Києві. 

На Волинському та Поліському напрямках зберігатися загроза ударів з Білорусі.

"До 11 червня продовжено терміни проведення перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил республіки Білорусь. У рамках зазначених заходів у Брестській області проведено контрольно-тактичне заняття з підрозділами однієї з бригад сил спеціальних операцій збройних сил республіки Білорусь. Відпрацьовані питання дій підрозділів у міських умовах, а також подолання водної перешкоди", - повідомляють у Генштабі.

На Сіверському напрямку артилерія ворога обстріляла об’єкти інфраструктури у районі Старикове та Катеринівка Сумської області, а також Кам’янська Слобода Чернігівська області. У Сумській та Чернігівській областях РФ провела повітряну розвідку БпЛА.

На Харківському напрямку агресор зосереджується на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування українських військ до кордону. Противник не припиняє обстрілювати позицій наших військ поблизу Харкова. Російські загарбники застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки. 

На Слов’янському напрямку РФ завершила перегрупування військ, підрозділи ведуть наступ у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на наступі, або оточити наших захисників у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ та блокуванні основних логістичних шляхів. 

На Лиманському напрямку Росія веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста. Крім того, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.

На Бахмутському напрямку, перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки для доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють передній край оборони та тилові райони української армії, аби наші підрозділи не могли перегрупуватися.

На Південнобузькому напрямку, противник замінував узбережжя річки Інгулець.

Агресор розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії. Також намагався відновити втрачені позиції в напрямку Сухого Ставка й Лозового, утім зазнав втрат та відійшов. В акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено 3 танки, 4 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу "Орлан-10".

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил на Східному напрямку знищили ворожий літак, імовірно Су-34 та БпЛА типу "Форпост" на Південному напрямку. Засобами протиповітряної оборони Військово-Морських Сил було уражено чотири крилатих ракети "Калібр".

Загалом за попередню добу, підрозділи Сил оборони знищили дев’ять повітряних цілей противника.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Запоріжжя
Одещина
Сумщина
Сєвєродонецьк
БПЛА
Чернігівщина
Донеччина
фосфорні бомби
калібр
противник
фосфорні боєприпаси
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Віталій Портников
3 червня, 2022 п'ятниця
Путін не тяжіє до великої війни, є інші ознаки його тактичних задумів, - Портников
окупанти атака на Азовсталь
4 червня, 2022 субота
Росіяни кинули на штурм Сєвєродонецька резерви, у місті точаться вуличні бої, - Генштаб ЗСУ
окупанти
4 червня, 2022 субота
"Комбат сказав - беріть лопати та йдіть як піхота, помирайте". Рашист розповів матері про становище на фронті
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.11
    Купівля 34.11
    Продаж 35.39
  • EUR
    Купівля 36.02
    Продаж 37.76
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
5 червня
10:51
знищена техніка російськх окупантів
Українські артилеристи знищили склади військ РФ з пальним, технікою та боєприпасами
10:40
діти війна
Повномасштабне вторгнення РФ: в Україні загинули 262 дитини, понад 467 отримали поранення
10:34
Ексклюзив
путін
Перемога України означатиме кінець для путінського режиму, - британський політолог Кузьо
10:25
Інтерв’ю
Ретроградні вчителі заважають реформувати та дерусифікувати шкільний курс зарубіжної літератури, – співавтор Держстандарту середньої освіти Терещенко
10:19
збірна України
Уельс - Україна: Петраков "відсіяв" зі складу на вирішальний матч відбору ЧС-2022 чотирьох футболістів
10:06
На фото наслідки російських обстрілів на Луганщині
ЗСУ пішли в контратаку та зупинили наступ РФ у Сєвєродонецьку, - британська розвідка
09:53
Маріуполь
У Маріуполі за питною водою треба записуватися в чергу за два дні
09:42
Оновлено
Київ
У Києві та області пролунали звуки вибухів. Щонайменше одна людина постраждала
09:37
воїни ЗСУ
Американська розвідка недооцінила здатність України до опору РФ та змінює методики аналізу, - AP
09:14
Оновлено
вибух, Одеса
В Одесі було чути вибухи
09:03
ЗСУ знищили втрати РФ
Понад 31 тис. окупантів, 1 381 танк, 3 392 БМП і 548 безпілотників: у Генштабі назвали втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
08:56
ракета
"Росія вчинила черговий акт ядерного тероризму", - Енергоатом
08:52
Девін Хейні та Джордж Камбосос (ліворуч)
Хейні переміг Камбососа та став новим абсолютним чемпіоном у категорії Ломаченка
08:36
Дніпропетровщина
Російські окупанти вдарили артилерією по Криворізькому району, є влучання в житлові будинки
08:26
Збірна України
Уельс - Україна: онлайн-трансляція фінального матчу відбору ЧС-2022
08:20
Луганщина
У Лисичанську від обстрілів рашистів загинула жінка, ще двоє поранені
07:26
ППО
Над Миколаївщиною ВМС знищили дві російські ракети
07:03
обстріл вокзалу в Краматорську
У Краматорську російські ракети пошкодили два підприємства
06:49
нафта ембарго санкції
Сьомий пакет санкцій проти Росії - це наш пріоритет, - Офіс президента
06:00
збірна України
Уельс - Україна: де та коли дивитись фінальний матч у відборі на ЧС-2022
05:31
Кріштіану Роналду, Ліга націй
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій неділі
05:11
Вишиванка Зеленського
У США вишиванку Зеленського продали за $100 тис.
04:45
Збірна Туреччини, Ліга націй
Ліга націй: результати всіх матчів суботи
04:34
українська артилерія
Немає значення, де вони розташовані: експосол США заявив, що Україна може бити по російській артилерії на території РФ
04:06
ППО
Українська ППО 4 червня знищила 9 об'єктів РФ: літак, вертоліт, безпілотники та 4 крилаті ракети
03:31
Ілон Маск
Ілон Маск за день втратив $17 мільярдів
02:56
Катерина Усик, дружина Усика
Цих хлопців явно у дитинстві били та не особливо любили, - дружина Усика висміяла Путіна, Шойгу і Пєскова
02:40
МВС: ЗСУ повинні зайти на територію РФ, щоб повернути Донбас
02:28
Роб Пейдж, тренери
Я дивився новини. Співчуваємо Україні, але нам дуже важливо вийти на ЧС, - тренер збірної Уельсу
01:31
Ласло Кевер
Спікер парламенту Угорщини звинуватив Зеленського у "психічних проблемах"
01:10
Байден
Байдена та його дружину терміново евакуювали з дому
00:59
України та гаубиця М109А3
ОТУ "Схід" 4 червня знищили 2 склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт РФ
00:28
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 червня
00:19
Угорщина - Англія
Угорщина сенсаційно перемогла Англію у Лізі націй
00:01
Михайло Подоляк
Розмови з Путіним не мають сенсу, він хоче знищити українську державність, - Подоляк
2022, субота
4 червня
23:56
Донецьк. Центральна частина міста. Вечір 4 червня 2022 року
У центрі Донецька пролунали вибухи. В соцмережах та месенджерах пишуть про обстріли Росією
23:40
Оновлено
Мар'яна Безугла в штабі оборони Сєвєродонецька
Як "людина згори". "Слуга" Безугла командує військовими у Сєвєродонецьку, - Яніна Соколова
23:18
Зеленський
Росія випустила 2,5 тис. ракет по Україні, - Зеленський
23:15
Володимир Зеленський
261 дитина була б жива, якби Путін не спричинив катастрофу і він не віддає наказ, щоб припинити це, - Зеленський
22:33
Держдума Росії
Одна із російських партій обіцяє повести терористів "Л/ДНР" до держдуми
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV