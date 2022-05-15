Окупанти застосували фосфорні бомби на захисників Азовсталі, - радник мера Маріуполя
Росіяни стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Водночас росіяни стверджують, що застосовували запалювальні снаряди 9М22С із термітними шарами.
Температура горіння близько 2500 градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.
- Нагадаємо, член НАТО Туреччина запропонувала здійснити морську евакуацію поранених бійців, які розміщені на металургійному заводі в місті Маріуполь. Про це 14 травня повідомив радник президента Туреччини Ібрагім Калін.
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