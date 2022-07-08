Україна знищила 5 складів боєприпасів РФ за 8 липня
За день, 8 липня, українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Були знищені склади у Херсонській і Донецькій областях.
"Демілітаризація орди за 08.07.22. Горить, палає! Шахтарськ, Донеччина. Нова Каховка, Херсонщина. Сніжне, Донеччина. Дебальцеве, Донеччина. Донецьк, Пролетарський район.Загалом: мінус 5 складів БК", - написав Братчук.
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