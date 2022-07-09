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Головна війна з Росією Якби ми мали ракети з дальністю до 300 км, Росія перейшла б до оборони, - боєць ЗСУ Козловський
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Якби ми мали ракети з дальністю до 300 км, Росія перейшла б до оборони, - боєць ЗСУ Козловський

9 липня, 2022 субота
18:33
війна з Росією ЗСУ

Військовослужбовець Збройних сил України Анатолій Козловський вважає, що якби Збройні сили України мали ракети дальністю враження до 300 км, країна-агресорка Росія перейшла б до оборони

Український захисник поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Гадаю, якби ми мали зброю, яка може вражати на 300 км, ми б на стратегічному рівні нищили штаби й склади ворога. Це б уповільнювало росіян і змусило б їх змінити тактику й перейти до оборони. Адже логістичні ланцюги було б порушено й війська РФ не мали можливості безпечно передислоковуватися й розташовувати штаби", - зазначив Козловський.

Воїн наголосив, що за останній тиждень Збройні сили України завдали по тилах росіян потужних ракетних ударів.

"Напевно, всі бачили, як за останній тиждень за допомогою HIMARS ми пройшли по тилах донецького угруповання, по херсонському напрямку, де були вражені саме склади з боєприпасами тактичного чи оперативного рівнів", - зауважив Анатолій Козловський.

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