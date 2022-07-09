Український захисник поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Гадаю, якби ми мали зброю, яка може вражати на 300 км, ми б на стратегічному рівні нищили штаби й склади ворога. Це б уповільнювало росіян і змусило б їх змінити тактику й перейти до оборони. Адже логістичні ланцюги було б порушено й війська РФ не мали можливості безпечно передислоковуватися й розташовувати штаби", - зазначив Козловський.

Воїн наголосив, що за останній тиждень Збройні сили України завдали по тилах росіян потужних ракетних ударів.

"Напевно, всі бачили, як за останній тиждень за допомогою HIMARS ми пройшли по тилах донецького угруповання, по херсонському напрямку, де були вражені саме склади з боєприпасами тактичного чи оперативного рівнів", - зауважив Анатолій Козловський.

7 липня у результаті "хлопків" окупанти позбулися великої кількості боєприпасів та пального.

За день, 8 липня, українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях.

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