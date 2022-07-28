У США підтримують передачу ракет великої дальності ATACMS для України

Про це повідомляє СNN з посиланням на заяву членкині Комітету Палати представників США у справах збройних сил Елісс Слоткін.

За її словами, і республіканці, і демократи у Конгресі Сполучених Штатів виступають за те, щоб надати Збройним силам України ракети ATACMS.

Слоткін пояснила, що Україна має потребу в такому озброєнні, оскільки високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS можуть вражати цілі на відстані близько 80 км. Водночас ATACMS дозволяє знищувати ворожі цілі на набагато більшій відстані.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, ці ракети дозволять обрізати військову логістику росіян, яку вони панічно намагаються перебудувати після вдалих ударів нашої армії по військових складах.



Також це стане сильним аргументом для того, щоб убезпечити Україну від багатьох ракетних ударів.

Ще 23 липня радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що Україна не отримає ракети ATACMS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км. За його словами, Байден намагається зробити не лише все необхідне для підтримки України, але й намагається не допустити обставин, "за яких ми рухалися б у напрямку третьої світової війни".

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