США не готові надавати Україні ракети ATACMS дальністю 300 км, - Салліван
Радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що Україна не отримає ракети ATACMS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км
Про це Салліван заявив на форумі з безпеки Аспенського інституту.
За його словами, США не мають наміру надавати Україні оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS для реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS.
"Є певні можливості, які, за словами президента США, він не готовий надавати. Серед них — ракети великої дальності ATACMS, дальність яких становить 300 км", — сказав Салліван.
За його словами, Байден намагається зробити не лише все необхідне для підтримки України, але й намагається не допустити обставин, "за яких ми рухалися б у напрямку третьої світової війни".
Салліван додав, що не вважає, що США надають Україні недостатньо озброєнь, але розуміє заклики Києва.
"Я поводився б так само — просив би більше і якнайшвидше", — зазначив Салліван.
- 22 липня стало відомо, що новий пакет допомоги Україні від США включає 4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost вартістю $270 млн.
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