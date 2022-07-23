English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією США не готові надавати Україні ракети ATACMS дальністю 300 км, - Салліван

США не готові надавати Україні ракети ATACMS дальністю 300 км, - Салліван

23 липня, 2022 субота
06:26
війна з Росією Джейк Салліван

Радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що Україна не отримає ракети ATACMS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км

Про це Салліван заявив на форумі з безпеки Аспенського інституту.  

За його словами, США не мають наміру надавати Україні оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS для реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS.

"Є певні можливості, які, за словами президента США, він не готовий надавати. Серед них — ракети великої дальності ATACMS, дальність яких становить 300 км", — сказав Салліван.

За його словами, Байден намагається зробити не лише все необхідне для підтримки України, але й намагається не допустити обставин, "за яких ми рухалися б у напрямку третьої світової війни".

Салліван додав, що не вважає, що США надають Україні недостатньо озброєнь, але розуміє заклики Києва. 

"Я поводився б так само — просив би більше і якнайшвидше", — зазначив Салліван. 

  • 22 липня стало відомо, що новий пакет допомоги Україні від США включає 4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost вартістю $270 млн.  

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Світ
Україна
Джо Байден
Третя світова війна
США
зброя для України
HIMARS
Читайте також:
Ігор Коломойський
22 липня, 2022 п'ятниця
Якщо Коломойського позбавлять громадянства і він поїде в США, до нас приїде ще 20 HIMARS, - інвестиційний банкір Фурса
путін
21 липня, 2022 четвер
Після Путіна прибʼють Патрушева, далі Росію може очолити Гіркін і потім РФ розпадеться, - військовий експерт Самусь
Вадим Денисенко
22 липня, 2022 п'ятниця
Лукашенко буде петляти до останнього наступ з Білорусі на територію України, - Денисенко
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.65
  • EUR
    Купівля 37.88
    Продаж 39.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
23 липня
07:42
ЗСУ
ЗСУ відбили ворожий штурм на двох напрямках, - Генштаб
07:22
Харків обстріл
Росіяни обстріляли центр Харкова
06:59
війна з РФ
Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ та мінують узбережжя річки Інгулець, - ISW
05:32
Оновлено
Вибухи у Кропивницькому 23 липня
Майже в усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Вибухи чутно у Миколаєві та Кропивницькому
04:59
Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен
США підтверджують готовність надати гуманітарну підтримку та допомогу у повоєнному відновленні України, - Блінкен Кулебі
04:40
Ліз Трасс
Ліз Трасс, після обрання прем'єром, обіцяє відмовитися від усіх законів ЄС
04:16
Fitch Group
Агентство Fitch погіршило рейтинг України до переддефолтного
03:53
SpaceX
Компанія SpaceX вивела на орбіту 46 нових інтернет-супутників Starlink
03:29
Маріуполь могила
Окупаційна "влада" Маріуполя визнає спалах інфекцій серед дорослих і дітей
03:07
гугл
Слідом за YouTube та Viber, на Херсонщині окупанти заблокували роботу Google
02:44
M142 HIMARS
США вкотре спростували фейк пропагандистів РФ про знищення чотирьох систем HIMARS в Україні
02:21
OLL.TV припинив роботу
Сервіс OLL.TV, що входив у медіа групу Ахметова, припинив трансляцію
01:58
14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого
На півдні ЗСУ знищили близько 100 загарбників, уразили два опорні пункти, скупчення військ і техніки та склад боєприпасів
01:36
Imagine Dragons
Легендарний гурт Imagine Dragons став амбасадором UNITED24
01:13
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин особисто відвідує колонії та вербує засуджених воювати в Україні: обіцяє зняття судимості, - ЗМІ
00:49
Ганна Маляр
Якщо росіяни прориватимуться "зерновим" шляхом — підуть за крейсером "Москва", - Ганна Маляр
00:44
Джо Байден
У Байдена ще залишилось $6 млрд з коштів, виділених на військову допомогу Україні, - Foreign Policy
00:32
За отримання російського паспорта можуть запровадити кримінальну відповідальність, - Верещук
00:21
На фото Дмитро Кулеба
В Україні Путін б’є по мирному населенню ракетами, в Європі - цінами. Це частина його доктрини, - Дмитро Кулеба
00:18
Володимир Путін
Путін зруйнує Росію, а можливо і знищить життя на планеті, - Борис Акунін
00:06
Денис Монастирський з директоркою Європолу Катрін де Боллє
МВС спільно з Інтерполом контролює обіг зброї в Україні, - заступниця міністра
2022, п'ятниця
22 липня
23:53
Росія з мінометів і артилерії обстріляла дві громади Сумщини
23:51
Михайло Подоляк
Він йде постійно. Подоляк про контрнаступ ЗСУ
23:38
США готується навчати українських пілотів
Пентагон вивчає перспективи поставки Україні винищувачів
23:21
Зерно
Першим відвантажувати зерно з України може почати Чорноморський порт, - Мінінфраструктури
23:15
Ексклюзив
Луганщина, Сєверодонецьк, Лисичанськ
У Сєверодонецьку зараз перебуває до десяти тисяч людей, - голова військової адміністрації
23:07
На фото Володимир Зеленський
Зеленський розповів, чому "зерновий коридор" дає переваги Україні
22:58
Аналітика
Сергій Згурець
Мелітополь має стати ключовим містом у звільненні Півдня. Колонка Сергія Згурця
22:56
Пожежа у Донецьку
ЗСУ знищили базу росіян у Херсоні, ремонтну базу у Горлівці та 2 склади у Донецьку
22:54
Ексклюзив
Жінкам та дітям варто їхати з Нікополя, - очільник районної ВА
22:49
Олаф Шольц
Росія — небезпечний постачальник газу, — Олаф Шольц
22:45
Бріджит Брінк передала для потреб ДСНС сучасне рятувальне спорядження
США передали для потреб ДСНС захисний одяг та рятувальний інструмент "Weber" на суму 22 мільйони гривень
22:37
зерно-війна
$1 мільярд щомісяця. У Мінекономіки озвучили прибутки від відкриття "зернового коридору"
22:22
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 липня
22:19
Придністров'я солдат
Буданов пропонує Молдові допомогу в деокупації Придністров’я
22:11
Дніпро
Рашисти випустили в напрямку Запоріжжя 20 ракет. Більшість ракет втопилася у Дніпрі
22:08
Українська армія ЗСУ
Зеленський розповів про денні втрати ЗСУ
21:57
На фото Володимир Зеленський
"Путін прийшов сюди, вбив людей, а тепер каже, що Україна не хоче переговорів". Зеленський дав інтерв'ю The Wall Street Journal
21:51
Слов'янськ
Росія обстріляла житлові квартали Слов'янська касетними боєприпасами
21:45
Бріджит Брінк
Маємо змусити Росію виконати цю угоду, – США прокоментували домовленість про експорт українського зерна
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV