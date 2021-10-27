На Одещині випробували модернізовані ракети “Вільха-М”
На Одещині тривають державні випробування модернізованої ракетної системи залпового вогню “Вільха-М”
Про це повідомляє АрміяІнформ.
У виданні нагадали, що модернізована ракетна система залпового вогню «Вільха-М» — розробка конструкторів ДП «Київське конструкторське бюро „Луч“» у співпраці з іншими державними та приватними підприємствами.
Від уже прийнятого на озброєння української армії комплексу «Вільха» цей зразок відрізняється новими ракетами зі збільшеною дальністю польоту.
Модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад сотню кілометрів.
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