Атака на авіабазу в окупованому Криму є справою рук України, - The Washington Post
Джерело в українському уряді підтвердило, що за атакою на російський аеродром в Новофедорівці, в окупованому Криму, стоїть Україна
Про це пише The Washington Post.
Представник українського уряду, на правах анонімності заявив, що атака на російську авіабазу в окупованому Криму була справою рук українських спецпризначенців. Чиновник не розкрив подробиць того, як саме було здійснено атаку.
Інформацію про те, що удар в Новофедорівці, ймовірно, здійснила Україна, підтвердило й джерело в американському уряді. Анонімний співрозмовник зазначив, що при цьому ЗСУ не застосовували зброю, яку отримали від США.
У WP вважають, що ця атака продемонструвала здатність українських військвих завдати ударів у тилу Росії далі, ніж вважалося раніше.
- 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази у Новофедорівці.
- Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має там закінчитися.
- Газета The New York Times з посиланням на власні джерела припустила, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.
- 10 серпня Повітряні сили ЗСУ заявили, що внаслідок вибухів на аеродромі в Криму було знищено дев'ять літаків РФ.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.8
Купівля 38.8Продаж 39.75
-
EUR
Купівля 39.23Продаж 40.35
- Актуальне
- Важливе