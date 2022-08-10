Про це пише The Washington Post.

Представник українського уряду, на правах анонімності заявив, що атака на російську авіабазу в окупованому Криму була справою рук українських спецпризначенців. Чиновник не розкрив подробиць того, як саме було здійснено атаку.

Інформацію про те, що удар в Новофедорівці, ймовірно, здійснила Україна, підтвердило й джерело в американському уряді. Анонімний співрозмовник зазначив, що при цьому ЗСУ не застосовували зброю, яку отримали від США.

У WP вважають, що ця атака продемонструвала здатність українських військвих завдати ударів у тилу Росії далі, ніж вважалося раніше.

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази у Новофедорівці.

Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має там закінчитися.

Газета The New York Times з посиланням на власні джерела припустила, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.

10 серпня Повітряні сили ЗСУ заявили, що внаслідок вибухів на аеродромі в Криму було знищено дев'ять літаків РФ.

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