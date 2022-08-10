Про це інформує в фейсбуці Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Саки! Мінус дев'ять літаків окупантів", - прокоментували в пресслужбі.

В ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що на військовому аеродромі Саки окупанти зберігали літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші.

"З цього аеродрому постійно, щодоби злітали літаки окупантів. Вони перебувають в небі довкола України фактично цілодобово. Не долітаючи до острова Зміїний, вони патрулюють в Чорному морі постійно, змінюють лише літаки та екіпажі. Виведення з ладу аеродрому - це добре, а якщо там було знищено ще з десяток літаків - це взагалі маленька перемога", - сказав Ігнат.

Крім того, у Криму ще близько п’яти подібних до сакського аеродромів.

"За вибухом, які ми спостерігали у відеоматеріалах, зрозуміло, що уражений склад їхніх боєприпасів - склад авіаційного озброєння, тому що була серйозна детонація, значить склад таки було уражено. Уражено літаки Су-34, Су-24, можливо, вертольоти", - додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі.

Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.

Також зазначається, що від лінії фронту у Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.

Окупанти 9 серпня втратили близько 160 військових, 15 танків, 10 бронемашин, 9 літаків і 7 систем артилерії.У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".

У вечірньому зверненні 9 серпня Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом.

The Wall Street Journal 9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".

The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.

США підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.