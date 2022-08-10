Втрачені Росією минулої доби 9 літаків було знищено ударом по аеродрому в Криму, - Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ заявили, що 9 серпня внаслідок удару по аеродрому в Криму знищено дев'ять літаків армії РФ
Про це інформує в фейсбуці Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Саки! Мінус дев'ять літаків окупантів", - прокоментували в пресслужбі.
В ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що на військовому аеродромі Саки окупанти зберігали літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші.
"З цього аеродрому постійно, щодоби злітали літаки окупантів. Вони перебувають в небі довкола України фактично цілодобово. Не долітаючи до острова Зміїний, вони патрулюють в Чорному морі постійно, змінюють лише літаки та екіпажі. Виведення з ладу аеродрому - це добре, а якщо там було знищено ще з десяток літаків - це взагалі маленька перемога", - сказав Ігнат.
Крім того, у Криму ще близько п’яти подібних до сакського аеродромів.
"За вибухом, які ми спостерігали у відеоматеріалах, зрозуміло, що уражений склад їхніх боєприпасів - склад авіаційного озброєння, тому що була серйозна детонація, значить склад таки було уражено. Уражено літаки Су-34, Су-24, можливо, вертольоти", - додав речник Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі.
Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.
Також зазначається, що від лінії фронту у Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.
- Окупанти 9 серпня втратили близько 160 військових, 15 танків, 10 бронемашин, 9 літаків і 7 систем артилерії.У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".
- У вечірньому зверненні 9 серпня Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом.
- The Wall Street Journal 9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян.
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".
- The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.
- США підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.
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