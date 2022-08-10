Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабної війни проти України становлять:

особового складу - близько 42,8 тис. (+160) окупантів

танків - 1832 (+15) од.

бойових броньованих машин - 4086 (+10) од.

артилерійських систем - 971 (+7) од.

реактивних систем залпового вогню - 261 (+0) од.

засобів ППО - 133 (+0) од.

літаків - 232 (+9) од.

гелікоптерів - 193 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 766 (+9) од.

крилатих ракет - 185 (+0) од.

кораблів/катерів - 15 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 3005 (+7) од.

спеціальної техніки - 89 (+2) од.

Упродовж 9 серпня найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

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