Близько 160 військових, 9 літаків і 15 танків: втрати Росії за 9 серпня
Окупанти 9 серпня втратили близько 160 військових, 15 танків, 10 бронемашин, 9 літаків і 7 систем артилерії
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабної війни проти України становлять:
- особового складу - близько 42,8 тис. (+160) окупантів
- танків - 1832 (+15) од.
- бойових броньованих машин - 4086 (+10) од.
- артилерійських систем - 971 (+7) од.
- реактивних систем залпового вогню - 261 (+0) од.
- засобів ППО - 133 (+0) од.
- літаків - 232 (+9) од.
- гелікоптерів - 193 (+0) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 766 (+9) од.
- крилатих ракет - 185 (+0) од.
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3005 (+7) од.
- спеціальної техніки - 89 (+2) од.
Упродовж 9 серпня найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
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