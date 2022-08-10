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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Близько 160 військових, 9 літаків і 15 танків: втрати Росії за 9 серпня

Близько 160 військових, 9 літаків і 15 танків: втрати Росії за 9 серпня

10 серпня, 2022 середа
09:30
війна з Росією втрати окупантів

Окупанти 9 серпня втратили близько 160 військових, 15 танків, 10 бронемашин, 9 літаків і 7 систем артилерії

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабної війни проти України становлять:

  • особового складу - близько 42,8 тис. (+160) окупантів
  • танків - 1832 (+15) од.
  • бойових броньованих машин - 4086 (+10) од.
  • артилерійських систем - 971 (+7) од.
  • реактивних систем залпового вогню - 261 (+0) од.
  • засобів ППО - 133 (+0) од.
  • літаків - 232 (+9) од.
  • гелікоптерів - 193 (+0) од.
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 766 (+9) од.
  • крилатих ракет - 185 (+0) од.
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 3005 (+7) од.
  • спеціальної техніки - 89 (+2) од.

Упродовж 9 серпня найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

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