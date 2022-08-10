У Білому домі вважають удари по Криму захистом суверенітету України

Про це заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Відповідаючи на питання про те, чи вважають США Крим законною мішенню для України зі зброєю, наданою США, Карін Жан-П'єр заявила: "Ми підтримуємо зусилля України, як Ви знаєте, захистити свій суверенітет і територіальну цілісність".

У вечірньому зверненні 9 серпня Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом.

The Wall Street Journal 9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі.

У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".

The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва

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