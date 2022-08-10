У Білому домі вважають удари по Криму захистом суверенітету України
США підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності
Про це заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.
Відповідаючи на питання про те, чи вважають США Крим законною мішенню для України зі зброєю, наданою США, Карін Жан-П'єр заявила: "Ми підтримуємо зусилля України, як Ви знаєте, захистити свій суверенітет і територіальну цілісність".
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