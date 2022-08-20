Про це повідомляє "Голос Америки".

Держсекретар зазначив, що Сполучені Штати разом з союзниками і партнерами з більш ніж 50 країн надають життєво важливу допомогу в підтримці захисту Україною свого суверенітету і територіальної цілісності.

"Мужність і твердість Збройних сил і народу України - надзвичайні, і Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні додаткові системи і можливості. Ці можливості ретельно "відкалібровані", щоб максимально змінити ситуацію на полі бою і зміцнити позиції України за столом переговорів", - заявив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 755 млн доларів. Вже відомий її перелік.

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