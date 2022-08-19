США планують виділити Україні ще $800 млн військової допомоги, - Reuters
Адміністрація президента Джо Байдена готує близько 800 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні
Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела.
Байден затвердить допомогу, використовуючи свої повноваження, які дозволяють президенту санкціонувати передачу надлишкової зброї із запасів США, проінформували джерела. Повідомляють, що вартість пакету допомоги може змінитися.
Білий дім відмовився від коментарів.
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