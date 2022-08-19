English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Україна США планують виділити Україні ще $800 млн військової допомоги, - Reuters

США планують виділити Україні ще $800 млн військової допомоги, - Reuters

19 серпня, 2022 п'ятниця
14:42
Україна Джо Байден

Адміністрація президента Джо Байдена готує близько 800 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні

Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела.

Байден затвердить допомогу, використовуючи свої повноваження, які дозволяють президенту санкціонувати передачу надлишкової зброї із запасів США, проінформували джерела. Повідомляють, що вартість пакету допомоги може змінитися. 

Білий дім відмовився від коментарів.

  • 15 липня США схвалили допомогу Україні в $1 млрд, закладену в оборонний бюджет на 2023 рік
  • 26 липня Міністерство оборони США оголосило, що до нового пакету допомоги України увійшли чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS та 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost.
  • 1 серпня адміністрація президента США Джо Байдена схвалила новий пакет оборонної допомоги для України на суму у 550 мільйонів доларів.
  • 8 серпня агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення уряду України додаткових $4,5 млрд через механізм Світового банку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
США
Військові новини
війна з Росією
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
Путін, морські десантники
16 серпня, 2022 вiвторок
"Відповідно до статуту ООН": Путін знайшов нове виправдання війни проти України
17 серпня, 2022 середа
Резніков розповів, кого мобілізуватимуть до лав ЗСУ найближчим часом
окупанти орки танк рф
18 серпня, 2022 четвер
Росіяни кинуть у бій свій останній стратегічний резерв - 3-й армійський корпус, - полковник ЗСУ Селезньов
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
19 серпня
15:02
Збив із рушниці російський винищувач Су-34: пенсіонера з Чернігова нагородили медаллю
14:47
"Дві години - і Росія буде в Таллінні": в Естонії затримали чоловіка, який публічно висловлювався за російську окупацію країни
14:45
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН Гутерреш відвідав Одесу
14:44
Завдяки руху опору Маріуполя знищено колону російської техніки, яка їхала в бік Запоріжжя
14:44
ЄС
ЄС приєднався до справи України проти РФ у Міжнародному суді ООН щодо звинувачень у "геноциді"
14:29
Ексклюзив
окупант ЗАЕС
На ЗАЕС ворожа техніка стоїть біля головного маслоблоку у турбінному відділенні, який через стінку від реакторного, - працівник станції
14:21
Ексклюзив
На фото Каховська ГЕС
Проїзд важкої техніки по мосту Каховської ГЕС виключений, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
14:20
на фото: скріншот із фільму "Ма!"
"Це наша ідеологічна зброя": у Києві презентували короткометражний фільм "Ма!"
14:13
Запоріжжя
На Запоріжжі минулої доби росіяни обстріляли будинки, дитсадок і виправну колонію
14:12
Ердоган
Ердоган планує обговорити питання ЗАЕС з Путіним
14:11
Олаф Шольц
"Не наша війна": виробники Східної Німеччини закликали канцлера скасувати усі санкції проти Росії
13:59
Запоріжжя
Вибухи в Запоріжжі - це робота ППО, - ОВА
13:55
Ексклюзив
Удари по Кримському мосту поки передчасні та недоцільні, - Згурець
13:47
шенгенська віза шенген
Литва закликала ЄС анулювати довгострокові шенгенські візи для росіян
13:41
Твіттер заблокував 13 акаунтів членів партії влади Сербії: серед забанених — заступник мера Белграда
13:35
велопробіг на підтримку захисників Азовсталі
Рятувальники та родини військовополонених: у Києві організують велопробіг на підтримку захисників Азовсталі
13:29
Дмитро Грушенко
В Україні ліквідували старшого офіцера батареї окупантів, - офіцер ЗСУ Штефан
13:24
Збирали розвіддані для ФСБ поблизу Краматорська
Збирали розвіддані для ФСБ поблизу Краматорська: СБУ на Донеччині затримала двох російських агентів
13:17
Оновлено
Маріуполь
"Пропонувала екскурсії Бучею, Ірпенем та навіть окупованим Маріуполем": членкиня "Гільдії гідів" Ніколаєва вимагає вибачень від Visit Ukraine, там відреагували
13:10
Ексклюзив
аеропорт "Ужгород"
В Україні можна відновити авіасполучення в одному аеропорту, - виконавчий директор Агенції відновлення та розвитку Солонтай
13:09
Росіяни планують провести "судилище" над полоненими азовцями до Дня Незалежності України
На День Незалежності України росіяни планують провести в Маріуполі показове "судилище" над полоненими азовцями, - розвідка
12:52
транспортер із зенітною установкою калібру 23 мм
Українські захисники показали, як із танка поцілили в російський транспортер із зенітною установкою
12:42
Кулеба
"Нагадує наркозалежність": Кулеба відреагував на заклики запустити "Північний потік-2"
12:33
Довженко-Центр
Docudays UA закликає Держкіно відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру
12:25
Єнс Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг візьме участь у другому саміті "Кримської платформи"
12:20
Apple
Apple попередила про помилку в системі безпеки для iPhone, iPad та Mac
12:16
Ексклюзив
в'язниця
У Червоного Хреста немає ексклюзиву у гуманітарній діяльності, Росія нікому не надає доступу до місць перебування військовополонених, - Розенко
12:07
Ексклюзив
Інна Совсун
Реформа НУШ під загрозою, це чергова підстава звільнити Шкарлета, - нардепка Совсун
12:05
долар євро валюта обмін
Курс долара та євро 19 серпня: яка вартість валюти в Україні
12:05
окупанти орки танк рф
РФ намагається змусити ЗСУ утримувати значні сили на Харківському напрямку, щоб уникнути українських контратак деінде, - британська розвідка
11:53
Майдан
В Україні судитимуть 5 тітушок за вбивство журналіста Веремія й побиття учасників Революції Гідності
11:51
Військова форма, 240 набоїв калібру 12,7 мм та 36 снарядів 30 мм. На Чернігівщині знайшли сховок російських загарбників
Військова форма, 240 набоїв і 36 снарядів: на Чернігівщині знайшли схованку загарбників
11:35
Ексклюзив
Оленівка
Моя донечка у полоні в Оленівці, ми віримо і сподіваємось скоро зустріти наших рідних, - матір "Пташки" з Азовсталі
11:28
Ексклюзив
Білий дім
Успіхи ЗСУ на фронті дають більше аргументів для поставок зброї з США, - експерт-міжнародник Шеренговський
11:27
фейк фейкові новини
РФ програє інформаційну війну проти України, — очільник розвідки Британії
11:25
обстріл
Росіяни зранку обстріляли Сумщину з мінометів: 14 прильотів
11:22
Перехоплена розмова російських окупантів
Зґвалтували в Бєлгороді трьох дівчаток 14–17 років: окупантам відмовили у ротації через злочини їхньої зміни, - українська розвідка
11:03
Український прикордонник
На Донеччині прикордонники ліквідували двох російських диверсантів, поранили ще одного
10:33
Служба безпеки України СБУ
Мав установити "жучки" у кулуарах на замовлення ФСБ: СБУ викрила ворожого агента, який раніше працював в Апараті Верховної Ради
10:30
Фейк
Будь-яка агресія Києва проти РФ "вдарить бумерангом із непоправними наслідками", а замовчування США "заохочує безкарність Києва": нові фейки роспропаганди
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV