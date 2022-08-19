США планують виділити Україні ще $800 млн військової допомоги, - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела.

Байден затвердить допомогу, використовуючи свої повноваження, які дозволяють президенту санкціонувати передачу надлишкової зброї із запасів США, проінформували джерела. Повідомляють, що вартість пакету допомоги може змінитися.

Білий дім відмовився від коментарів.

15 липня США схвалили допомогу Україні в $1 млрд, закладену в оборонний бюджет на 2023 рік

26 липня Міністерство оборони США оголосило, що до нового пакету допомоги України увійшли чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS та 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

1 серпня адміністрація президента США Джо Байдена схвалила новий пакет оборонної допомоги для України на суму у 550 мільйонів доларів.

8 серпня агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення уряду України додаткових $4,5 млрд через механізм Світового банку.

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