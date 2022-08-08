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США нададуть Україні додаткових $4,5 млрд допомоги

8 серпня, 2022 понедiлок
20:26
Світ Допомога Україні

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення уряду України додаткових $4,5 млрд через механізм Світового банку

Про це повідомляє Reuters.

Фінансування USAID надходитиме до уряду України траншами. Перший із них у розмірі $3 млрд очікується вже цього місяця.

Кошти США мають допомогти українському уряду надавати соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям з обмеженими можливостями та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.

В USAID зазначили, що бюджетна підтримка США дозволила уряду України підтримувати постачання газу та електроенергії до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури й доставляти терміново необхідні гуманітарні вантажі громадянам. Також кошти пішли на виплати лікарям, вчителям та іншим бюджетним працівникам.

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Попередні транші допомоги Україні з боку агентства становлять $1,3 млрд в червні та $1,7 млрд у липні. Таким чином, загальна підтримка бюджету України з боку США з початку повномасштабного вторгнення РФ становитиме $8,5 млрд.

USAID наголосило, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили "надійні запобіжні заходи", щоб переконатися, що кошти будуть спрямовуватися за призначенням.

  • 30 липня НБУ повідомив, що від 24 лютого Україна отримала майже $13 млрд міжнародної фіндопомоги.

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Економіка
війна з Росією
США
допомога США Україні
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