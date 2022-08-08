США нададуть Україні додаткових $4,5 млрд допомоги

Про це повідомляє Reuters.

Фінансування USAID надходитиме до уряду України траншами. Перший із них у розмірі $3 млрд очікується вже цього місяця.

Кошти США мають допомогти українському уряду надавати соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям з обмеженими можливостями та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.

В USAID зазначили, що бюджетна підтримка США дозволила уряду України підтримувати постачання газу та електроенергії до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури й доставляти терміново необхідні гуманітарні вантажі громадянам. Також кошти пішли на виплати лікарям, вчителям та іншим бюджетним працівникам.

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Попередні транші допомоги Україні з боку агентства становлять $1,3 млрд в червні та $1,7 млрд у липні. Таким чином, загальна підтримка бюджету України з боку США з початку повномасштабного вторгнення РФ становитиме $8,5 млрд.

USAID наголосило, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили "надійні запобіжні заходи", щоб переконатися, що кошти будуть спрямовуватися за призначенням.

30 липня НБУ повідомив, що від 24 лютого Україна отримала майже $13 млрд міжнародної фіндопомоги.

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