США нададуть Україні додаткових $4,5 млрд допомоги
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення уряду України додаткових $4,5 млрд через механізм Світового банку
Про це повідомляє Reuters.
Фінансування USAID надходитиме до уряду України траншами. Перший із них у розмірі $3 млрд очікується вже цього місяця.
Кошти США мають допомогти українському уряду надавати соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям з обмеженими можливостями та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.
В USAID зазначили, що бюджетна підтримка США дозволила уряду України підтримувати постачання газу та електроенергії до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури й доставляти терміново необхідні гуманітарні вантажі громадянам. Також кошти пішли на виплати лікарям, вчителям та іншим бюджетним працівникам.
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Попередні транші допомоги Україні з боку агентства становлять $1,3 млрд в червні та $1,7 млрд у липні. Таким чином, загальна підтримка бюджету України з боку США з початку повномасштабного вторгнення РФ становитиме $8,5 млрд.
USAID наголосило, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили "надійні запобіжні заходи", щоб переконатися, що кошти будуть спрямовуватися за призначенням.
- 30 липня НБУ повідомив, що від 24 лютого Україна отримала майже $13 млрд міжнародної фіндопомоги.
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