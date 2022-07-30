Від 24 лютого Україна отримала майже $13 млрд міжнародної фіндопомоги, – НБУ
Станом на 26 липня 2022 року міжнародна фінансова допомога Україні сягнула майже $13 млрд, проте цього було недостатньо для компенсації відпливу з країни валюти
Про це йдеться в інфляційному звіті за липень 2022 року, підготовленому НБУ.
"Міжнародна фінансова допомога стала вагомим джерелом валютних надходжень у країну. Загальний обсяг такої допомоги в ІІ кварталі становив 6,5 млрд дол., а з початку повномасштабної війни – майже 13 млрд дол. (станом на 26.07.2022)", - йдеться в документі.
Значна частина цієї допомоги надходить у вигляді грантів, що, разом зі стійкими переказами, забороною на виведення дивідендів і скороченням реінвестованих доходів, дало змогу звести поточний рахунок зі значним профіцитом.
Проте, зазначають в НБУ, загального обсягу міжнародної допомоги було недостатньо для компенсації відпливу валюти з країни, який був сформований насамперед збільшенням готівки поза банками та зростанням заборгованості за торговими кредитами (зокрема, через логістичні труднощі та небажання експортерів заводити виручку до країни).
У результаті валютний ринок балансувався інтервенціями НБУ, через це резерви протягом другого кварталу зменшилися на $13 5,3 млрд – до $13 22,8 млрд.
- Нагадаємо, НБУ заборонив обмінникам показувати курс валют на вуличних табло.
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