НБУ заборонив обмінникам показувати курс валют на вуличних табло

Про це пише НБУ.

"З’явилися негативні тенденції зі спекулятивними ознаками у небанківському сегменті готівкового валютного ринку. Так, небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму". Таке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту й пропозиції у безготівковому сегменті валютного ринку та може свідчити про винятково спекулятивні підходи до курсоутворення небанківськими установами", – пише Нацбанк.

Зважаючи на це, з метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища НБУ посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою.

"Інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі – копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Ця інформація розміщуватиметься виключно в касах установ та їх структурних підрозділів. Водночас небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами", – наголошують у Нацбанку.

До того ж, в НБУ прийняли рішення, що для контролю за дотриманням небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку порядку здійснення валютних операцій та забезпечення безпеки в період дії воєнного стану процес купівлі-продажу валют повинен здійснюватися із обов'язковим веденням відеоспостереження. Також будуть переглянуть технічні умови щодо кас задля "підвищення безпеки".

В НБУ наголосили, що ці зміни не стосуються банків, оскільки на сьогодні "практично не зафіксовано ними зловживань у сфері здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі".

"Проте у разі виявлення таких зловживань, аналогічне регулювання буде запроваджено і для банківських установ", – додають в Нацбанку.

Нагадаємо, ранком 29 липня долар в обмінниках можна купити по 41,50 грн, а євро - 42,10 грн

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