Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"США підтримують Україну. Така позиція США була ще до війни й зберігається з перших днів війни. Цього тижня буде оголошено черговий пакет допомоги для України. У ньому включені системи HIMARS, які успішно використовують українські захисники на полі бою", - зауважила Андреа Калан.

Також офіційна представниця Держдепу США додала, що США з партнерами продовжують бути в тісному контакті з українським керівництвом.

"Військова допомога Україні змінила ситуацію на полі бою. Весь світ бачить, як українські війська хоробро захищають країну, - підкреслила Андреа Калан.

Міністр оборони США Ллойд Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS, також відзначив уміння українців швидко навчатися

Міністр оборони США вважає, що міністр закордонних справ РФ підтвердив бажання Путіна захопити більше українських територій

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



