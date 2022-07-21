Військова допомога США змінила ситуацію на полі бою, - офіційна представниця Держдепу США Андреа Калан
Офіційна представниця Держдепу США Андреа Калан наголосила, що США і далі будуть підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"США підтримують Україну. Така позиція США була ще до війни й зберігається з перших днів війни. Цього тижня буде оголошено черговий пакет допомоги для України. У ньому включені системи HIMARS, які успішно використовують українські захисники на полі бою", - зауважила Андреа Калан.
Також офіційна представниця Держдепу США додала, що США з партнерами продовжують бути в тісному контакті з українським керівництвом.
"Військова допомога Україні змінила ситуацію на полі бою. Весь світ бачить, як українські війська хоробро захищають країну, - підкреслила Андреа Калан.
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