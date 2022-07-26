Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.

Цей пакет включає озброєння на суму близько $175 млн, вилучене з існуючих військових запасів США через президентське розпорядження та обладнання на $95 млн від Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

За словами високопосадовця міноборони США, до президентського пакета включено чотири додаткові системи HIMARS, після чого в України їх стане 16, чотири командно-штабні машини, додаткове протитанкове озброєння, запасні частини та інше спорядження і 36 тис. снарядів калібру 105 мм.

До пакета USAI увійшли 580 тактичних безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost. Їх закуповуватимуть у виробників та потім постачатимуть українським військовим.

22 липня координатор ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що новий пакет допомоги Україні від США включає чотири HIMARS та 580 дронів Phoenix Ghost.

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