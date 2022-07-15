Про це повідомляють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та журналіст Остап Яриш.

Конгресмени схвалили допомогу Україні в $1 млрд, закладену в оборонний бюджет на 2023. З них $1 млрд піде на гарантування безпеки України – це на 700 млн більше, ніж у бюджеті на 2022 рік.

Також було схвалено поправку про виділення $100 млн для програми тренування українських пілотів на американських літаках.

Крім цього, у законопроєкті прописані процедури нагляду та аудиту за використанням допомоги Україні, а також звітування перед Конгресом кожні 6 місяців. У документі закладена необхідність щоквартальних брифінгів щодо зусиль із поповнення й відновлення запасів тактичних ракет, наданих Україні США, союзниками та партнерами.



Щоб закон набув чинності, його має ухвалити Сенат та підписати президент США. Сенат може узгодити його найближчим часом.

15 липня посол США Бріджит Брінк порівняла російські удари по Україні зі звірствами нацистів у Бабиному Яру і закликала світ допомогти Україні захиститися від них.

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