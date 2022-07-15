США схвалили допомогу Україні в $1 млрд, закладену в оборонний бюджет на 2023 рік
США схвалили допомогу Україні в $1 млрд, закладену в оборонний бюджет на 2023 рік
Про це повідомляють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та журналіст Остап Яриш.
Конгресмени схвалили допомогу Україні в $1 млрд, закладену в оборонний бюджет на 2023. З них $1 млрд піде на гарантування безпеки України – це на 700 млн більше, ніж у бюджеті на 2022 рік.
Також було схвалено поправку про виділення $100 млн для програми тренування українських пілотів на американських літаках.
Крім цього, у законопроєкті прописані процедури нагляду та аудиту за використанням допомоги Україні, а також звітування перед Конгресом кожні 6 місяців. У документі закладена необхідність щоквартальних брифінгів щодо зусиль із поповнення й відновлення запасів тактичних ракет, наданих Україні США, союзниками та партнерами.
Щоб закон набув чинності, його має ухвалити Сенат та підписати президент США. Сенат може узгодити його найближчим часом.
- 15 липня посол США Бріджит Брінк порівняла російські удари по Україні зі звірствами нацистів у Бабиному Яру і закликала світ допомогти Україні захиститися від них.
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