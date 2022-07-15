Посол США порівняла удари РФ по Україні зі звірствами нацистів у Бабиному Яру
Посол США Бріджит Брінк порівняла російські удари по Україні зі звірствами нацистів у Бабиному Яру і закликала світ допомогти Україні захиститися від них
Про це вона написала у твіттері.
"Мої відвідини Бабиного Яру стали чітким нагадуванням про звірства нацистів, скоєних проти євреїв та інших, які російські ракети знову зробили дуже реальними, завдаючи ударів і вбиваючи невинних. Ми ніколи не повинні про це забувати і маємо допомогти Україні захиститися від цих звірств" - написала Брінк.
- Вранці 14 липня загарбники атакували ракетами Вінницю. Внаслідок удару російськими ракетами 22 людини загинуло, три з них дитини. 115 людей звернулися до лікарень, 52 людини госпіталізовано, 8 людей знаходяться у важкому стані з опіками, 39 людей зниклих безвісти.
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