Посол США порівняла удари РФ по Україні зі звірствами нацистів у Бабиному Яру

Про це вона написала у твіттері.

"Мої відвідини Бабиного Яру стали чітким нагадуванням про звірства нацистів, скоєних проти євреїв та інших, які російські ракети знову зробили дуже реальними, завдаючи ударів і вбиваючи невинних. Ми ніколи не повинні про це забувати і маємо допомогти Україні захиститися від цих звірств" - написала Брінк.

Вранці 14 липня загарбники атакували ракетами Вінницю. Внаслідок удару російськими ракетами 22 людини загинуло, три з них дитини. 115 людей звернулися до лікарень, 52 людини госпіталізовано, 8 людей знаходяться у важкому стані з опіками, 39 людей зниклих безвісти.

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