Росіяни обстріляли ракетами будівлю з офісними приміщеннями у Вінниці, є загиблі
Вранці 14 липня загарбники атакували ракетами Вінницю. Наразі 6 поранених та 2 загиблих
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Маємо приліт у Вінниці. Є загиблі і поранені. Кількість уточнюється", - написав він.
Борзов закликав містян залишайтися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Нардеп Олексій Гончаренко написав про влучання ракети в торговий центр.
"Дуже багато загиблих. Дуже. Росіян - потрібно знищувати, вбивати, вирізати. Всіх причетних. Всіх", - написав він.
У поліції наголосили, що, попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.
Наразі відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед який маленька дитина.
Зазначається, що на місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.
У Вінницю направлено спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію.
Як відомо, вибухи у місті пролунали після оголошення повітряної тривоги о 10:12. Місцеві жителі писали про 3-4 вибухи.
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