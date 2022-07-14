Ракетний удар по Вінниці забрав життя 22 людей, 115 поранено, - міський голова Моргунов
Міський голова Вінниці Сергій Моргунов повідомив про наслідки ракетного удару, який завдав ворог 14 липня по центру міста
Про це він проінформував в ефірі телеканалу "Еспресо".
"О 10:43 зранку сьогодні ворожа ракета влучила по об'єкту соціальної інфраструктури - будинок побуту "Ювілейний", по автостоянці та медичному центру. Зруйновано близько 50 будівель.
22 людини загинуло, три з них дитини. 115 людей звернулися до лікарень, 52 людини госпіталізовано, 8 людей знаходяться у важкому стані з опіками. 39 людей зниклих безвісти", - розповів Моргунов.
- Вранці 14 липня загарбники атакували ракетами Вінницю. Наразі 52 поранених та 21 загиблий, серед яких є діти
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