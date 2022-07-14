Ракетний обстріл Вінниці Росією: кількість загиблих зросла до 23 людей, з них троє - діти
Внаслідок ракетного обстрілу цивільних об'єктів у Вінниці, скоєного Росією в четвер, 14 липня, загинуло щонайменше 23 людини, у тому числі троє дітей
Про це повідомляє у Facebook пресслужба ДСНС.
За медичною допомогою після обстрілу звернулися 117 людей, госпіталізовано 66 постраждалих, у тому числі трьох дітей. 34 людини перебувають у тяжкому стані, 5 постраждалих - у критичному стані.
Зв'язок із 39 людьми відсутній, тривають пошуково-рятувальні роботи.
- Вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по Вінниці. За словами мера міста Сергія Моргунова, о 10:43 ворожа ракета влучила у будинок побуту "Ювілейний", автостоянку та медичний центр. Внаслідок обстрілу було зруйновано близько 50 будівель.
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