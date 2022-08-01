Президент США Джо Байден підписав меморандум про надання Україні військової допомоги на $550 мільйонів
Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила новий пакет оборонної допомоги для України на суму у 550 мільйонів доларів
Про підписання відповідного меморандуму йдеться на сайті Білого дому.
Зазначається, що у пакет допомоги від США, серед іншого, увійдуть ракети для HIMARS і 155-мм боєприпаси для артилерійських систем.
Раніше офіційний представник Пентагона Джон Кірбі повідомив, що новий пакет військової допомоги буде оголошено "дуже скоро", але відмовився уточнювати, що увійде до його складу. Йшлося про виділення зброї із наявних запасів армії США указом президента.
- 22 липня Джон Кірбі заявив, що новий пакет допомоги Україні від США включає чотири HIMARS та 580 дронів Phoenix Ghost.
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