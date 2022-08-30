Про це заявив посадовець адміністрації президента США, передає СNN.

Він зазначив, що українська сторона просила озброєння спеціально для контрнаступу на Півдні й США виконали багато таких запитів. Зокрема, протягом останніх двох місяців вони передали артилерію, "джавеліни" та додаткові боєприпаси.

"Ці пакети були загальновідомі, але на той час не було відомо, що вони були розроблені частково для забезпечення контрнаступу, який зараз триває", - зазначив посадовець.

Міністр оборони США Ллойд Остін і генерал США Марк Міллі спілкувалися з українськими колегами, щоб з'ясувати, якої саме зброї потребує Україна залежно від цілей на полі бою.

30 серпня розпочався новий етап контрнаступу ЗСУ на Херсонщині. Окупанти стягнули до кордонів України близько 400 літаків і 350 гвинтокрилів, готуючи, ймовірно, нову тактику проривів углиб українського повітряного простору.

Від ранку 30 серпня в Херсоні лунали нові вибухи, а в області оголосили повітряну тривогу.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про важкі бої на Херсонщині й закликав активніше допомагати ЗСУ дронами й автівками.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич попросив мешканців Херсонщини дотримуватися правил безпеки та зберігати інформаційну тишу про дії Збройних Сил України.

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