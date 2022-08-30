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Головна війна з Росією "Відновлення Херсонщини в нас незабаром": Кім закликав волонтерів активніше допомагати ЗСУ

"Відновлення Херсонщини в нас незабаром": Кім закликав волонтерів активніше допомагати ЗСУ

30 серпня, 2022 вiвторок
11:11
війна з Росією Віталій Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім просить українців не розслаблятися саме зараз, коли йдуть важкі бої на Херсонщині і активніше допомагати ЗСУ з забезпеченням авто та дронів

Про це він, 30 серпня, розповів у своєму відеозверненні.

"Що стосується подій. Йдуть важкі бої, наші військові працюють цілодобово. Тому цього всього коментувати ми не будемо в принципі. Тільки офіційні військові зведення. Що ще хочу сказати, на великій території нашої держави звикли до війни. І зараз зменшилася допомога нашим військовим, що стосується постачання дронів, машин тощо.  А зараз саме той час, коли це дуже потрібно" – написав Кім і додав у зваренні, що "відновлення Херсонської області вже незабаром".

  • Нагадаємо, вчора, 29 серпня, Росія вдарила 12 ракетами по Миколаєву: двоє людей загинули, кількість поранених зросла до 24

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волонтери
Миколаївщина
Херсонщина
Віталій Кім
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