Росіяни обстріляли центр і житлові будинки Миколаєва: є загиблі та поранені
У Миколаєві близько 15:24 29 серпня лунали потужні вибухи. Росіяни обстріляли місто, є загиблі й поранені цивільні
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у телеграмі.
"У місті лунають потужні вибухи! Усі негайно в укриття!" - наголосив він.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав у телеграмі, що росіяни гатять по центру міста, також є виходи ракет. Він закликав людей не полишати укриттів.
"Але все одно на душі радісно. Віримо ЗСУ!" - зауважив він.
Пізніше очільник ОВА розповів, що окупанти обстрілюють і житлові будинки. Загинули мешканці будинків і перехожі. Крім того, Віталій Кім закликав журналістів не повідомляти подробиць обстрілу та перевіряти інформацію.
Він також зазначив, що комунальники почали розчищати вулиці та прибирати завали під час обстрілів. Віталій Кім попередив, що ворог готується завдати ще удару, і попросив містян залишатися в укриттях і надалі та не пересуватися автівками.
- У ніч на 29 серпня на Миколаївщині росіяни обстріляли житлові будинки та господарські споруди, убили людину, поранили ще одну.
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