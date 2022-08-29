Уночі окупанти обстрілювали Миколаївщину: влучили в житлові будинки та сільгоспбудівлі

Про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Так за минулу добу в Первомайському Миколаївського району внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки.

Також зазнала обстрілів Шевченківська громада. У селищі Любомирівка одна людина загинула, а в Котляревому – одна поранена. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки.

У селищі Шевченково через обстріли зруйновано приватне домоволодіння, здійнялася пожежа у житловому будинку.

Завдали удару по місту Очаків. Влучили в аквазону. Постраждалих немає.

Уночі 29 серпня знову обстріляли з артилерії два житлових будинки та сільськогосподарську споруду в селищі Котляреве. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У Баштанському районі зазнала ударів Березнегуватська громада. Уранці 28 серпня обстріляли населений пункт Березнегувате. Уранці 29 серпня обстрілювали село Висунськ. Пошкоджено житлові будинки. Інформації про постраждалих немає.

Також завдали ударів по Широківській громаді, зокрема вночі 29 серпня, близько 02:00 вгатили по селу Червона Долина. Також були обстріли за межами селища Поляни. Пошкоджені житлові будинки та сільгоспспоруди. Постраждалих немає.

Станом на ранок 29 серпня обстріли Широківської громади тривають. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

28 серпня вдень Миколаїв був обстріляний з реактивних систем залпового вогню "смерч". Здійнялася пожежа на території елеватора. Пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти інфраструктури. Постраждалих немає.

Ірина Верещук повідомила, що в Миколаївській області можуть оголосити обов'язкову евакуацію.

Також у Миколаєві затримали ворожого коригувальника, який надавав координати закладів освіти окупантам.

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