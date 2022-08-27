Про це повідомили в телеграмі СБУ.

За словами Служби безпеки, корегувальник надавав координати шкіл для так званих залякувальних обстрілів. Також він збирав дані про переміщення та розташування озброєнні та Сил оборони України. Його завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ після початку вторгнення.

За наводками цього корегувальника в Миколаєві зруйновано дві школи. Також сильних пошкоджень зазнали декілька об'єктів військової інфраструктури.

Також чоловік був активним учасником дискусій в антидержавних телеграм-каналах. Там він відверто просував російські наративи та не приховував своїх антиукраїнських поглядів.

Під час обшуку в затриманого виявлено телефон, за допомогою якого він комунікував з окупантами.

Наразі чоловіку оголосили підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) та обрали запобіжний захід – утримання під вартою. Йому загрожує 20 років позбавлення волі.

Раніше на Миколаївщині вже затримували одного корегувальника вогню. Він передавав інформацію про місце розташування ЗСУ.

Також вночі Миколаївську область продовжували обстрілювати. Є постраждалі.