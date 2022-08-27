Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину: є постраждалі
Учора та сьогодні ворог гатив по Миколаївській області. Унаслідок обстрілу загинула людина
Про це в телеграмі написав Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА.
Так за інформацію ОК "Південь", Миколаїв обстрілювали 26 і 27 серпня. Удень 26 числа на місто випустили два ракетних снаряди з системи залпового вогню "Смерч", влучили по відкритих територіях. Постраждалих і руйнувань немає.
27 серпня, орієнтовно о 4:30 ранку, у Миколаєві зафіксовано прильот на околиці міста. Попередньо без постраждалих і жертв. Інформація уточнюється.
Зазнав обстрілів 26 серпня і Миколаївський район області. Було обстріляне селище Первомайське Первомайської громади. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, пошкоджено гаражі та господарські споруди приватного підприємства. Пізніше на місці удару виникла пожежа в житловому будинку. Постраждалих немає.
Тривають обстріли Баштанського району, зокрема Широківської і Березнегуватської громад.
У Широківській громаді 26 серпня, орієнтовно о 17:30, було зафіксовано обстріли за межами населеного пункту Червона Долина. Близько 04:00 та 05:00 27 серпня обстріляли село Широке. Влучили в господарські споруди та городи. У цей самий час було чути постріли за межами села Поляна. Постраждалих і загиблих немає.
26 серпня, орієнтовно о 14:00, зазнало обстрілів селище Березнегувате Березнегуватської громади. Снаряд потрапив у двір приватного будинку та ударною хвилею знищив його. Поранень зазнала жінка, яка в той момент знаходилася всередині. Пошкоджено та зруйновано інші будинки в селищі.
- 25 серпня ворог не менш активно обстрілював Миколаївщину.
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