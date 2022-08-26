У Миколаєві вночі прогриміли вибухи

Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім у телеграм.

У ніч з 25 на 26 серпня в Миколаєві близько 00:30 пролунали вибухи. Іформація щодо пошкоджень і постраждалих уточнюється.

25 серпня о 14:25 було завдано удару по населенному пункту Лупарево, що в Галіцінській громаді Миколаївського району. Унасідок цього здійнялася пожежа в господарськійспоруді. Посраждалих немає.

Баштинський район тричі зазнав ударів 25 серпня: обстрілювали села Широке та Червона Долина, що в Широківській громаді. Уночі 26 серпня ці населенні пункти також були атаковані. Постраждалих немає, пошкоджена кілька сільськогосподарських будівель.

Також ввечері 25 серпня, близько 18:40, обстріляли населений пункт Березнегувате Березнегуватської громади. За інформацію ОК "Південь", удари були завдані реактивними системами залпового вогню "Ураган". Влучили по сільськогосподарських площах, постраждалих немає. Обстріли цієї та прилеглих територій нині тривають.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч були відносно спокійними.

24 серпня на Миколаївщині затримали коригувальника вогню, який передавав окупантам інформацію про розміщення ЗСУ.

Крім того, за межами Миколаєва спалахнула пожежа, спричинена російськими обстрілами.

Також на День Незалежності окупанти обстріляли портову інфраструктуру міста.