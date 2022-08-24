Поблизу Миколаєва після російських обстрілів почалась пожежа
Пожежа виникла за межами міста Миколаїв і туди вже виїхали рятувальники
Про це у телеграм повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Після обстрілів близько 17:30 виникла пожежа за межами міста. Наразі там працюють рятувальники, тому всі подробиці потім", - йдеться у повідомленні.
- Відзначимо, що 23 серпня російські окупанти продовжили обстрілювати Миколаївську область, постраждало 7 людей, із них 2 дитини.
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