Поблизу Миколаєва після російських обстрілів почалась пожежа

Про це у телеграм повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Після обстрілів близько 17:30 виникла пожежа за межами міста. Наразі там працюють рятувальники, тому всі подробиці потім", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що 23 серпня російські окупанти продовжили обстрілювати Миколаївську область, постраждало 7 людей, із них 2 дитини.

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