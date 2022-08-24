Про це інформує голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Учора 23 серпня під обстрілами рашистів були населені пункти Баштанської, Широківської, Новобугської та Березнегуватської громад. Є пошкодження та руйнування домівок мирного населення.

"Вночі окупанти завдали серйозного удару по м. Новий Буг. Зафіксовані потрапляння у житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що 7 людей отримало поранення, з них 2 - дитини.

Нині у лікарнях знаходяться 315 українців, що постраждали від рашистів. Ще 77 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Станом на 20 серпня російські окупанти нанесли руйнувань Миколаєву на понад 813 млн грн. Загалом маємо близько 250 пошкоджених комунальних об’єктів, серед яких дитсадки, школи, лікарні, заклади культури та спорту.

Станом на 21 серпня у миколаївських лікарнях перебувають 369 цивільних мешканців, які постраждали від злочинів російської армії.

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