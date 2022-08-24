На Миколаївщині минулої доби внаслідок обстрілів армії РФ постраждало 7 людей, із них 2 дитини
23 серпня російські окупанти обстрілювали Миколаївську область, постраждало 7 людей, із них 2 дитини
Про це інформує голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
Учора 23 серпня під обстрілами рашистів були населені пункти Баштанської, Широківської, Новобугської та Березнегуватської громад. Є пошкодження та руйнування домівок мирного населення.
"Вночі окупанти завдали серйозного удару по м. Новий Буг. Зафіксовані потрапляння у житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
Попередньо відомо, що 7 людей отримало поранення, з них 2 - дитини.
Нині у лікарнях знаходяться 315 українців, що постраждали від рашистів. Ще 77 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
- Станом на 20 серпня російські окупанти нанесли руйнувань Миколаєву на понад 813 млн грн. Загалом маємо близько 250 пошкоджених комунальних об’єктів, серед яких дитсадки, школи, лікарні, заклади культури та спорту.
- Станом на 21 серпня у миколаївських лікарнях перебувають 369 цивільних мешканців, які постраждали від злочинів російської армії.
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