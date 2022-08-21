Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, станом на 21 серпня у лікарнях Миколаїва перебувають 369 постраждалих від злочинів російської армії.

"Станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 369 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 66 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Усім найшвидшого одужання", - пише Замазєєва.

Станом на 20 серпня російські окупанти нанесли руйнувань Миколаєву на понад 813 млн грн. Загалом маємо близько 250 пошкоджених комунальних об’єктів, серед яких дитсадки, школи, лікарні, заклади культури та спорту.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb