У лікарнях Миколаєва знаходяться 369 постраждалих від злочинів окупантів
Станом на 21 серпня у миколаївських лікарнях перебувають 369 цивільних мешканців, які постраждали від злочинів російської армії
Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, станом на 21 серпня у лікарнях Миколаїва перебувають 369 постраждалих від злочинів російської армії.
"Станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 369 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 66 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Усім найшвидшого одужання", - пише Замазєєва.
- Станом на 20 серпня російські окупанти нанесли руйнувань Миколаєву на понад 813 млн грн. Загалом маємо близько 250 пошкоджених комунальних об’єктів, серед яких дитсадки, школи, лікарні, заклади культури та спорту.
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