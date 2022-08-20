Збитки Миколаєва від російських обстрілів сягають 813 млн грн, - Сєнкевич

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Станом на сьогодні, російські окупанти нанесли руйнувань Миколаєву на понад 813 млн грн. Загалом маємо близько 250 пошкоджених комунальних об’єктів, серед яких дитсадки, школи, лікарні, заклади культури та спорту", - сказав мер.

За його словами, фахівці опрацювали близько 1500 звернень від мешканців щодо пошкоджень житлових будинків та працюють над тим, щоб відновити людям житло.

Сєнкевич додав, що в ніч на 20 серпня, внаслідок обстрілу армії РФ, пошкоджень зазнали шість житлових будинків, у них вибито понад 60 вікон. За даними військової адміністрації, російські терористи завдали удару по місту ракетами типу С-300.

Близько 11:30 суботи, 20 серпня 2022 року, росіяни завдали ракетного удару по місту Вознесенськ Миколаївської області. Одна ракета влучила у подвір'я житлового 5-поверхового будинку з силікатної цегли.

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