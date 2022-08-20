Рашисти влучили у п'ятиповерхівку в Вознесенську: поранено 4 дорослих і 3 дітей
Близько 11:30 суботи, 20 серпня 2022 року, росіяни завдали ракетного удару по місту Вознесенськ Миколаївської області. Одна ракета влучила у подвір'я житлового 5-поверхового будинку
Це офіційно повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"Сьогодні рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - поінформував він о 13:00.
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