Рашисти влучили у п'ятиповерхівку в Вознесенську: поранено 4 дорослих і 3 дітей

Це офіційно повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Сьогодні рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - поінформував він о 13:00.

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