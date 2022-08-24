Про це інформує Офіс генерального прокурора.



За даними слідства, молодик за завданням представника спецслужби РФ збирав і передавав дані стосовно розташування підрозділів ЗСУ, а також інформацію про озброєння та боєприпаси української армії на території Миколаєва та області.



Надалі окупанти планували завдавати ракетних та артилерійських ударів по обʼєктах. Також зловмисник шукав і фіксував місця знаходження та пересування систем залпового вогню HIMARS.

У ході обшуків у чоловіка вилучили мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби країни-агресора.



Наразі колаборанта затримано, його тримають під вартою.

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