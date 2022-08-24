На Миколаївщині затримали коригувальника вогню, який передавав інформацію окупантам про українські війська
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю Миколаївського району у поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, молодик за завданням представника спецслужби РФ збирав і передавав дані стосовно розташування підрозділів ЗСУ, а також інформацію про озброєння та боєприпаси української армії на території Миколаєва та області.
Надалі окупанти планували завдавати ракетних та артилерійських ударів по обʼєктах. Також зловмисник шукав і фіксував місця знаходження та пересування систем залпового вогню HIMARS.
У ході обшуків у чоловіка вилучили мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби країни-агресора.
Наразі колаборанта затримано, його тримають під вартою.
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