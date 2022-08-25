Увечері 24 серпня портову інфраструктуру Миколаєва ворог обстріляв зі РСЗВ "Смерч", - депутатка облради Москаленко

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ситуація дуже напружена, але те, що очікували люди 24 серпня, то, Слава Богу, був тільки один обстріл Миколаєва, хоча протягом всього дня лунали повітряні тривоги. Обстріл відбувся увечері зі РСЗВ "Смерч" по портовій інфраструктурі. А також сьогодні, 25 серпня, близько четвертої години ранку були потужні вибухи у місті, подробиць та офіційної інформації поки не маю", - повідомила депутатка облради.

Вікторія Москаленко зауважила щодо ситуації по селах та районах на лінії зіткнення, то 24 серпня ворог обстріляв місто Новий Буг Миколаївського району.

"Росіяни влучають по цивільному житловому фонду, тому на сьогодні близько 10 тисяч цивільних об'єктів знищено або пошкоджено, у тому числі біля 122 промислових. Тобто окупант чітко націлений на цивільну інфраструктуру, хоча у ворожих зведеннях постійно виправдовує обстріли тим, що там знаходились військові об'єкти", - зазначила Москаленко.

24 серпня поблизу Миколаєва після російських обстрілів почалась пожежа

Крім того, на Миколаївщині затримали коригувальника вогню, який передавав інформацію окупантам про українські війська

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