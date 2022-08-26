Обов'язкову евакуацію можуть оголосити з частини територій ще трьох областей – Верещук

Про це віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в ефірі єдиного інформаційного марафону.

За її словами, крім Донеччини, обов'язкова евакуація з якої триває від початку серпня, таку ж можуть оголосити з частини територій Харківської, Запорізької і Миколаївської областей.

"Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина (зараз у черзі на обов’язкову евакуацію, – ред.). Я не кажу про весь регіон, але деякі частини потребуватимуть обов’язкової евакуації, і ми до неї також готуємося", – сказала Верещук.

Ірина Верещук наголосила, що громадянам, яких евакуюють, держава безкоштовно забезпечує перевезення, проживання, харчування та надання медичних послуг.

Окрім того, передбачено матеріальну підтримку для мешканців тих областей, з яких проводять обов'язкову евакуацію.

"Якщо це обов’язкова евакуація – це 2200 грн на кожну особу одразу по прибуттю потяга або іншого транспортного засобу, який використовується під час евакуації. А також – 2000 грн на кожну дорослу особу, 3000 грн на кожну дитину або людину з інвалідністю. Кожен отримає необхідний мінімум, а житло і їжа, принаймні щоб пережити зимові місяці, будуть безкоштовними", – зазначила Верещук.

За словами віцепрем’єр-міністерки, від початку серпня з території Донецької області в рамках обов'язкової евакуації вдалося вивезти більш ніж 10 тисяч людей, з них третина – це діти, а понад тисяча – маломобільні й люди похилого віку.

30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.

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