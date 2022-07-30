Перед опалювальним сезоном з Донеччини треба евакуювати 200-220 тисяч людей, - Верещук

Про це очільниця штабу по евакуації жителів Донеччини розповіла в ефірі спільного телемарафону.

"У Донецькій області відсутнє газопостачання. Усі газогони, які можна було перемонтувати вони поремонтували, але, на жаль, ворог знову і знову знищує усе що б допомогло взимку обігріти людей. Немає належного електропостачання. Одним словом, тепла в Донецькій області в зимовий період не буде", - сказала Ірина Верещук.

За її словами, на сьогодні в області лишається 200-220 тисяч людей, з них 52 тисячі - діти. Мова йде про обов'язкову евакуацію.

"Стаття 33 Кодексу цивільного захисту населення говорить саме про таку форму евакуації, як обов'язкова. Я вважаю, що це обов'язок кожного дорослого члена родини. До прикладу, в Донецькій області 52 тисячі наших дітей. Їх треба евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку залишаючи в зимовий період без тепла, світла, без можливості обігріти", - додала очільниця штабу.

Ірина Верещук запевнила, що вже є план розміщення та допомоги евакуйованим людям.

28 липня Ірина Верещук закликала донеччан готуватися до евакуації, оскільки в осінньо-зимовий період регіон може залишитися без електрики й води.

29 липня Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області.

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