Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини

Як повідомляє мінреінтеграції України, штаб з евакуації очолила очільниця міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

У міністерстві зазначають, що Донеччина зараз на межі гуманітарної катастрофи: тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована.

"Люди ризикують не лише потрапити під обстріли – при відсутності тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто. Вихід – евакуація. Щоб вона пройшла злагоджено та безпечно, необхідна координація дій влади, військових, волонтерів. Треба вивезти людей з небезпечного місця, знайти їм прихисток, надати допомогу, розселити. Все це – робота штабу, який очолила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. До його складу також увійшли представники міністерств, силових відомств та ОВА", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук закликала мешканців Донеччини евакуюватись. Переселенців збираються приймати області в Центрі та на Заході України

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