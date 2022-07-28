Про це повідомила Ірина Верещук у телеграмі.

"На Донеччині тривають бої. Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру: немає газопостачання, можливі проблеми з електро- та водопостачанням. Попереду осінньо-зимовий період. Тому, людей треба перевозити до більш безпечних регіонів. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних", - пише Верещук.

Також міністерка повідомила, що наразі створено штаб, який займається підготовкою умов життя для жителів Донеччини. Захід та Центр України прийме усіх українців зі східних областей.

"Якщо не евакуюєтеся, коли це можливо, потім можете опинитися в ситуації, коли ви без електрики й води, без тепла та зв’язку, без ліків та їжі, під обстрілами, піддаєте себе та своїх близьких смертельній небезпеці. Немає причин так робити. Евакуюйтеся. Вчасно", - застерегла Верещук.

В Україні прогнозують нову хвилю внутрішнього переміщення жителів зі Сходу на Захід напередодні опалювального сезону.

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